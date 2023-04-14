الحكومة الكورية توافق على خطة لتطوير طائرات للحرب الإلكترونية

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وافقت الحكومة الكورية على مشروعات دفاعية كبرى لتطوير طائرات للحرب الإلكترونية محليا، والحصول على طائرات مروحية ثقيلة للعمليات الخاصة.وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي أمس الخميس إن لجنة تعزيز مشروع الدفاع وافقت على 4 مشروعات، من بينها خطة لتطوير طائرة للحرب الإلكترونية.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين قدرات القوات الجوية الكورية على إجراء عمليات مشتركة من خلال شل وتعطيل شبكة الدفاع الجوي المتكاملة لكوريا الشمالية ونظام القيادة والاتصالات اللاسلكي في حالات الطوارئ، كما ستقوم الطائرة أيضا بجمع وتحليل استخبارات الإشارات من الدول المجاورة.وفي إطار المشروع الذي تبلغ قيمته 1.85 تريليون وون، أي أكثر من 1.5 مليار دولار، ستعمل وكالة تطوير الدفاع وشركة دفاعية على تطوير الطائرات معا من عام 2024 إلى عام 2032.كما وافقت اللجنة على خطة بقيمة 3.7 تريليون وون لشراء طائرات مروحية ثقيلة للعمليات الخاصة من الخارج في الفترة من 2024 إلى 2031.