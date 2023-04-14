رؤساء جمعيات الأعمال في كوريا الجنوبية واليابان يعقدون اجتماعا في بوسان

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من المقرر أن يعقد رؤساء جمعيات الأعمال الرئيسية لكوريا الجنوبية واليابان اجتماعا في مدينة "بوسان" الساحلية في جنوب شرق كوريا، خلال شهر يونيو.وقالت غرفة التجارة والصناعة الكورية ونظيرتها غرفة التجارة والصناعة اليابانية أمس الخميس إنهما اتفقتا على عقد اجتماع لقادة الأعمال يوم 9 يونيو في "بوسان".وقد عقد الجانبان محادثات على مستوى العمل يوم الاثنين في سيول للتحضير للاجتماع.وقالت الغرفتان إنهما اتفقتا على تعزيز التعاون الاقتصادي الذي يركز على المستقبل على المستوى الخاص، حيث تم استئناف الدبلوماسية المكوكية بين قادة كوريا الجنوبية واليابان بعد انقطاعها لمدة 12 عاما.ومن جانبها أوضحت غرفة التجارة والصناعة الكورية أن الاستجابة المشتركة لأزمات سلاسل التوريد العالمية والتبادلات في القطاع الخاص وريادة الأعمال الجديدة ستكون من بين البنود الرئيسية على جدول أعمال المؤتمر.كما سيناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون لتوسيع السياحة بين البلدين، حيث من المقرر أن تحضر المكاتب الإقليمية للغرفتين ذلك الاجتماع.وقد عُقد هذا الاجتماع سنويا من عام 2001 إلى عام 2017، لكنه لم ينعقد منذ عام 2018 بسبب النزاعات التجارية بين البلدين وجائحة كورونا.