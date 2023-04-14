الصين تدعو إلى معالجة المخاوف المشروعة لكوريا الشمالية

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دعا الممثل الصيني الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية "ليو شيامينغ" إلى حل متوازن للمخاوف المشروعة لكوريا الشمالية من خلال الحوار، وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية أمس الخميس، وجه المبعوث الصيني هذه الدعوة في اجتماع مع مسؤول من وزارة الخارجية الألمانية يوم الثلاثاء.ويمثل هذا الموقف تناقضا كبيرا مع الرد الجماعي من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، حيث انتقدت الدول الثلاث كوريا الشمالية لأعمالها الاستفزازية الأخيرة، وحثت نظام "كيم جونغ أون" على العودة إلى الحوار.وفي الاجتماع الذي عقد يوم الخميس، حث "ليو" حث الأطراف المعنية على وقف المواجهة والضغوط وحل مخاوف كل طرف، خاصة المخاوف المشروعة لكوريا الشمالية، على نحو متوازن من خلال حوار هادف.وقال المبعوث الصيني إن الأطراف ذات الصلة يجب أن تواجه المشاكل مباشرة، وأن تبتعد عن السرديات المجتزأة والضعيفة.وقد حثت الصين الولايات المتحدة مرارا على تقديم تنازلات أولا لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، مؤكدة على أهمية حل "المخاوف المعقولة" لكوريا الشمالية.