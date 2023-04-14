صندوق النقد يحذر من تأثيرات تباطؤ صناعة الرقائق والطلب المحلي في كوريا

Photo : YONHAP News

قال صندوق النقد الدولي إن توقعات النمو لكوريا الجنوبية لهذا العام قد انخفضت بسبب تراجع صناعة أشباه الموصلات وتباطؤ الاستهلاك المحلي.وأدلى "كريشنا سرينيفاسان" مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، بهذه التصريحات أمس الخميس في مؤتمر صحفي، في اجتماع الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.وقال "سرينيفاسان" إن هناك عوامل مختلفة تمت مراعاتها في تخفيض توقعات النمو في كوريا الجنوبية، موضحا أن هيمنة صناعة الرقائق على الاقتصاد الكوري يعني أن كلا من الصادرات والاستثمارات ستتأثر بدورة أشباه الموصلات.كما أشار مسؤول صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ الاستهلاك وضعف الطلب المحلي على خلفية سياسات التشديد النقدي والتعديلات في سوق الإسكان بعد جائحة كورونا.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر صندوق النقد الدولي أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية، التي خفض فيها نمو الاقتصاد الكوري لعام إلى 1.5%، وهي المرة الرابعة على التوالي التي يخفض فيها توقعات النمو للاقتصاد الكوري، حيث تراجعت تلك التوقعات من 2.9% إلى 2.1% في يوليو من العام الماضي، ثم إلى 2% في أكتوبر من العام الماضي، وإلى 1.7% في يناير.