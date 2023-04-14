وسائل إعلام كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ جديد يعمل بالوقود الصلب

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قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة إنها اختبرت نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب بحضور زعيمها "كيم جونغ أون".وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة أنه تم أمس إطلاق صاروخ جديد قوي، وهو الصاروخ "هوا صونغ 18"، في اختبار لم يكن له أي تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة، على حد قولها.وأضافت وكالة الأنباء أن الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات سيكون جزءا حاسما من القوة العسكرية الاستراتيجية للبلاد، وعنصرا رئيسيا للردع الاستراتيجي للحرب.وأشار التقرير إلى أن "كيم"، الذي أشرف على عملية الإطلاق، قد أعرب عن رضائه عن نتائج الاختبار، وقال إن تطوير الصاروخ سيعزز بشكل جذري فعالية وضع الهجوم النووي المضاد للبلاد.وفي سيول هيئة الأركان المشتركة في وقت سابق إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط أو بعيد المدى من منطقة بالقرب من بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي في الساعة 7:23 من صباح الخميس.