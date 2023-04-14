اعتقال أحد أعضاء الحرس الوطني الأمريكي بتهمة تسريب وثائق سرية

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اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، "إف بي آي"، أحد المشتبه بهم في قضية تسريب معلومات عسكرية سرية على الإنترنت.وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، أعلن المدعي العام "ميريك غارلاند" اعتقال "جاك تاشيرا"، وهو عضو في الحرس الوطني للقوات الجوية في "ماسا تشوستس"، يبلغ من العمر 21 عاما.وقال "غارلاند" إن وزارة العدل اعتقلت المشتبه به فيما يتعلق بالتحقيقات في مزاعم إزالة وحفظ ونقل معلومات سرية للدفاع الوطني على نحو غير مصرح به، موضحا أن "تاشيرا" قد سلم نفسه "دون مقاومة".وكشفت شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى عن مقطع مصور يظهر الضباط وهم يعتقلون شخصا في منزل عائلة "تاشيرا"، الذي يقال إنه قائد مجموعة دردشة عبر الإنترنت تم من خلالها تسريب الملفات.ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، الجنرال "رايدر باتريك" إن التسريب كان "عملا إجراميا متعمدا".