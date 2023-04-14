كوريا الجنوبية تبلغ عن الحالة الثامنة لحمى الخنازير الأفريقية هذا العام

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أكدت السلطات الصحية الكورية حالة الإصابة الثامنة بمرض حمى الخنازير الأفريقية هذا العام في مزرعة للخنازير في مدينة "بوتشون" في شمال مقاطعة "كيونغ كي".وقال المقر المركزي لإدارة الكوارث المسؤول عن حمى الخنازير الأفريقية، التابع لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، اليوم الجمعة، إنه تم التأكد من إصابة الخنازير في مزرعة في "بوتشون" بالمرض الحيواني المميت.وتقع المزرعة على بعد 3.2 كيلومتر من مزرعة خنازير كانت قد أبلغت عن حالة إصابة يوم 19 مارس.وأرسلت السلطات الصحية على الفور فريق استجابة أولية لتطهير المزرعة وإجراء دراسات وبائية، كما سيتم إعدام حوالي 6 آلاف خنزير في المزرعة لمنع انتشار المرض.وأصدرت السلطات قيودا على الحركة على جميع المرافق والأفراد المرتبطين بالثروة الحيوانية في "بوتشون" و"يون تشون" في مقاطعة "كيونغ كي"، و"تشور وان" و"هواتشون" في مقاطعة "كانغ وان"، حتى الساعة 2 من صباح يوم الأحد.