عائلات 10 من ضحايا العمل القسري توافق على الحصول على تعويضات

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وافقت عائلات 10 من ضحايا العمل القسري في كوريا الجنوبية في زمن الحرب، الذين حصلوا على أحكام في دعاوى قضائية ضد الشركات اليابانية المسؤولة، على تلقي تعويضات من الحكومة الكورية.وقال "صو مين جونغ" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن عائلات عشرة من الضحايا الـ15 وافقت على قبول خطة التعويضات الحكومية، معربا عن أمله في التوصل إلى حل سريع لهذه المشكلة.وأوضح أنه سيتم دفع التعويضات وفوائد المتأخرات اليوم الجمعة، وأن الحكومة ستواصل الجهود المخلصة للحصول على تفهم الضحايا وعائلاتهم بشأن هذه القضية.وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت الشهر الماضي عن خطة لتعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري في اليابان في زمن الحرب من خلال صندوق حكومي، بمساهمات من الشركات الكورية بدلا من الشركات اليابانية المسؤولة.وقد رفض ثلاثة من الضحايا الباقون على قيد الحياة، من بين خمسة عشر مدعيا في القضايا، خطة التعويض الحكومية، وانضم إليهم عائلتا ضحيتين أخريين.