الحكومة الكورية تصف الوضع الاقتصادي بالمتباطئ للشهر الثالث

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وصفت الحكومة الكورية الوضع الاقتصادي بأنه متباطئ.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، فإن وضع الاقتصاد الكوري ظل يواجه في الآونة الأخيرة حالة من التباطؤ.وكانت الحكومة الكورية قد قالت لأول مرة وبشكل رسمي في شهر يناير الماضي إن وضع الاقتصاد الكوري يواجه حالة من التباطؤ، ثم حافظت على نفس الموقف للشهر الثالث على التوالي في تقريرها الأخير.وأوضح التقرير أن الاقتصاد الكوري يعاني من تباطؤ نتيجة لركود الصناعات التحويلية في البلاد الناجم عن تراجع الصادرات وانخفاض الاستثمارات في المرافق الإنتاجية.وأشار التقرير إلى أن إنتاجية الصناعات المعدنية في شهر فبراير الماضي شهدت انخفاضا بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر الأسبق، فيما تراجعت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك أشباه الموصلات وشاشات العرض، في شهر مارس الماضي، بنسبة 13.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن معدل ارتفاع أسعار المستهلكين بلغ 4.2% في شهر مارس الماضي، بانخفاض نسبته 0.6% مقارنة بالشهر الأسبق.