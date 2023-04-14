استمرار قلق الشركات الكورية من قوانين الرقائق وتخفيض التضخم في الولايات المتحدة

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التقى وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" أمس الخميس في واشنطن بوزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" على هامش حضوره اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، حيث تبادل معها الآراء حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك زيادة التعاون في مجال سلاسل التوريد.وخلال اللقاء، أعرب الوزير الكوري "تشو" عن امتنانه لاعتناء الحكومة الأمريكية بكوريا الجنوبية عند وضع اللوائح التفصيلية لقانون الرقائق والعلوم وقانون تخفيض التضخم، لكنه أضاف أن الشركات الكورية لا تزال قلقة بشأن هذين القانونين بسبب عدم اليقين بشأن اللوائح ذات الصلة.وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، شدد وزير المالية الكوري "تشو" على أهمية التعاون الوثيق بين السلطات السياسية لمواجهة حالة عدم الاستقرار المالي.كما أكد على ضرورة أن يتركز الاقتصاد العالمي على تعزيز محركات النمو واستعادة المرونة الذاتية للسوق من خلال تخفيض القيود وإصلاح سوق العمل على المديين المتوسط والطويل.