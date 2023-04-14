الحكومة الكورية تتوقع تحسن الوضع الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام

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قال وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" إنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد الكوري في غضون النصف الثاني من هذا العام.وصرح الوزير "تشو" بذلك للصحفيين أمس الخميس خلال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.وأضاف "تشو" أن الحكومة الكورية ستبقى في حالة تأهب وتراقب عن كثب أوضاع السوق، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين بالنسبة للوضع الاقتصادي مازالت قوية، وأن مصادر عدم الاستقرار المالي مازالت موجودة.وتوقع أن يتمتع الاقتصاد الكوري بتحسن خلال النصف الثاني من هذا العام، بعد تعرضه لحالة من الركود خلال الفترة من الربع الأخير من العام الماضي وحتى النصف الأول من هذا العام.وفيما يتعلق بالوضع المالي في كوريا، قال الوزير "تشو" إن الثقة في سلامة السوق والمؤسسات المالية الكورية عالية جدا.