كوريا وكازاخستان تعززان التعاون في مجال تطوير المصادر المعدنية

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التقى وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "لي تشانغ يانغ" اليوم الجمعة في سيول مع النائب الأول لرئيس وزراء كازاخستان "رومان سكليار"، حيث بحثا القضايا المتعلقة بالتعاون في بناء الوحدات الصناعية وتطوير المصادر المعدنية في كازاخستان.وأشاد الجانبان بتسجيل أعلى مستوى من حجم التبادل التجاري في العام الماضي الذي احتفل فيه البلدان بالذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وذلك بفضل زيادة صادرات السيارات الكورية لكازاخستان وزيادة استيراد كوريا من النفط الخام منها.وقال الوزير الكوري "لي" إن مشروعات البنية التحتية والطاقة التي تم تنفيذها بقيادة "سكليار"، بما في ذلك الطريق الدائري السريع في مدينة "آلماتي"، ووحدة استخراج النفط الخام في منطقة "تينكيز"، ومحطة الطاقة الحرارية في "شيمكنت".وطلب الوزير الكوري من المسؤول الكازاخي إيلاء المزيد من الاهتمام بالشركات الكورية لكي تتمكن من الحصول على صفقات في المشروعات الجديدة في قطاعي الطاقة والمواد في كازاخستان.كما اتفق الجانبان على أن كوريا الجنوبية وكازاخستان أمثل شريكين للتعاون في مجال تطوير المصادر المعدنية لأن كازاخستان غنية بالموارد المعدنية، بينما تمتلك كوريا التكنولوجيا والقوى العاملة اللازمة لتطوير المعادن.