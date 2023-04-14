سيول تقول إن الصاروخ الكوري الشمالي الجديد ما زال في مرحلة التطوير

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أجرت أمس الخميس تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من نوع "هوا صونغ-18" ما زال في مرحلة التطوير المتوسطة.وبعد تحليل تفاصيل الإطلاق، قالت وزارة الدفاع في سيول اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من الوقت والجهد لاستكمال تطوير النظام الصاروخي.وأضافت الوزارة أن التقنيات التي تدعيها بيونغ يانغ بشأن المحرك متعدد المراحل وفصل المراحل ليست جديدة، لكنها تقنيات عامة مطبقة في تطوير الصواريخ الباليستية.وشددت الوزارة على أن الجيش الكوري الجنوبي يمتلك تقنيات الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب، وهي أكثر كفاءة وتقدما.وردا على سؤال حول احتمال تدمير نظام الضربة الاستباقية "سلسلة التدمير" لكوريا الجنوبية بواسطة صاروخ كوريا الشمالية الذي يعمل بالوقود الصلب، قالت الوزارة إنه مصدر قلق لا أساس له.وأضافت أن النظام الدفاعي الثلاثي المحاور مستمر في الارتقاء والتطور، مما يمكّن الجيش من اكتشاف التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية وضربها.