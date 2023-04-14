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السياسية

سيول وواشنطن توقعان اتفاقية التعاون في الأمن السيبراني خلال قمتهما المرتقبة

Write: 2023-04-14 16:06:32Update: 2023-04-14 16:10:47

سيول وواشنطن توقعان اتفاقية التعاون في الأمن السيبراني خلال قمتهما المرتقبة

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تتبنى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وثيقة حول التعاون الشامل في مجال الأمن السيبراني وتوسيع تبادل المعلومات، وذلك خلال القمة  المقرر عقدها بينهما يوم السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري في واشنطن.
ووفقا لتصريح أدلى به مسؤول حكومي كوري رفيع المستوى للصحفيين في واشنطن أمس الخميس، من المتوقع أن تحتوي الوثيقة على التدابير الهادفة إلى إعادة الثقة بين سيول وواشنطن في تبادل المعلومات وإنتاجها وتحليلها وتطبيقها.
وردا على سؤال حول احتمال أن تشمل الوثيقة توسيع تبادل المعلومات ذات الصلة بالأمن السيبراني، قال المسؤول إن الجانبين الكوري والأمريكي يسعيان لذلك، موضحا أنهما يتشاوران بناء على أساس أن النطاق الجغرافي والمكاني لمعاهدة الدفاع الثنائي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يجب أن يتسع ليشمل الفضاء والفضاء الإلكتروني.
أما بالنسبة لإمكانية انضمام كوريا إلى عضوية تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزلاندا فقال المسؤول إن سيول لا تعتبر الانضمام شرطا للتعاون المعلوماتي.
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