كوريا والولايات المتحدة تجريان مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق

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ستجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق، بدءا من اليوم الاثنين.وصرحت قيادة القوات الجوية الكورية أمس الأحد بأن البلدين الحليفين سيجريان المناورات المسماة "كوريا فلاينغ ترينينغ" بدءا من اليوم وحتى يوم 28 أبريل، في القاعدة الجوية الواقعة في مدينة "كوانغ جو" الجنوبية الغربية.وتهدف هذه التدريبات التي تستمر 12 يوما، والتي ستحشد حوالي 110 طائرات وأكثر من 1400 جندي، إلى تحسين القدرات العملياتية المشتركة للبلدين الحليفين. وتخطط كوريا الجنوبية لنشر حوالي 60 طائرة حربية، بما في ذلك مقاتلات "إف 35 إيه" و"إف 15 كيه" و"كيه إف 16"، وطائرة النقل "كيه سي 330"، بينما ستحشد الولايات المتحدة أكثر من 40 طائرة.وسوف تركز المناورات على تعزيز قابلية التشغيل البيني والقدرة التشغيلية المشتركة لمقاتلات البلدين من الجيلين الرابع والخامس.ويذكر أن تدريبات "كوريا فلاينغ ترينينغ" تشبه في طبيعتها التدريبات الجوية واسعة النطاق "ماكس ثاندر"، التي ظلت تُقام سنويا لمدة عشر سنوات بدءا من عام 2009.