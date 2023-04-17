سيول تقول إنه لن تتم مناقشة مسألة التنصت في القمة الكورية الأمريكية

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قال النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية "كيم تيه هو" إن الحكومة الكورية ليست لديها خطة لمناقشة مسألة التنصت المزعوم من قبل الولايات المتحدة في القمة المرتقبة بين الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن".وأدلى مسؤول مجلس الأمن القومي بهذه التصريحات للصحفيين في مطار إنتشون الدولي يوم السبت بعد عودته من زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتحضير للزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس "يون" في وقت لاحق من هذا الشهر.وقال "كيم" إن هناك إجماعا بين البلدين على ضرورة بناء علاقة ثقة، وعقد قمة أكثر جوهرية ومثمرة باستخدام ذلك الحادث كفرصة لتحويل النقمة إلى نعمة. وأضاف مسؤول مجلس الأمن القومي الكوري أن الولايات المتحدة أكدت لكوريا الجنوبية أنها سوف تتواصل عن كثب وتشاركها في أي تطورات جديدة بشأن تلك القضية.كما أشار إلى أن الجانبين اتفقا تماما على أن ثقتهما لن تتزعزع بأي حال من الأحوال. وقال كيم أيضا إن سيول وواشنطن يمكن أن توسعا علاقات المشاركة الاستخباراتية لتشمل اليابان خلال القمة القادمة.وعندما سئل عما إذا كان يمكن إدراج اليابان في التحالف الاستخباراتي بين كوريا والولايات المتحدة، قال إن هذا الاحتمال كبير، ولكن يمكن تنفيذه خطوة بخطوة أو على أساس كل حالة على حدة.