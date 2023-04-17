كوريا واليابان تعقدان محادثات بين وزيري المالية بعد توقف دام 7 سنوات

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ستعقد كوريا الجنوبية واليابان محادثات لوزيري المالية في شهر مايو، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من سبع سنوات.وصرح وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" بأنه التقى بنظيره الياباني "شونيتشي سوزوكي" يوم الخميس الماضي في الولايات المتحدة، حيث اتفقا على إجراء محادثات ثنائية في مايو. وتم الاتفاق في واشنطن عندما حضر الوزيران اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين.وقال "تشو" للصحفيين إنه منذ أن مهّد قائدا البلدين الطريق مؤخرا للتعاون خلال قمتهما، رأت حكومة سيول أن هناك حاجة إلى بدء مشاورات على مستوى العمل مع الحكومة اليابانية في كل قطاع، بما في ذلك قطاع الاقتصاد والمالية.وأوضح الوزير "تشو" أنه سوف يلتقي مع نظيره "سوزوكي" على هامش الاجتماع السنوي السادس والخمسين لبنك التنمية الآسيوي، المقرر عقده في أوائل شهر مايو في منطقة "سونغ دو" بمدينة "إنتشون" الكورية.ويذكر أن سيول وطوكيو ظلنت تجريان محادثات بين وزيري المالية بانتظام منذ عام 2006، لكن تلك المحادثات عُلقت لما يقرب من سبع سنوات منذ أغسطس 2016 بسبب العلاقات المتوترة بين البلدين.