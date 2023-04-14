وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون استفزازات كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الاثنين إن وزراء خارجية مجموعة السبع أدانوا بشدة سلسلة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، وذلك في أثناء مشاركتهم في مأدبة عشاء أقيمت أمس الأحد ضمن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مدينة "كاروي زاوا" في وسط اليابان.وقد أعرب وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" عن قلقه من قيام كوريا الشمالية بإطلاق سلسلة من الصواريخ الباليستية، داعيا الصين إلى العمل كعضو مسؤول في المجتمع الدولي.وأكد على أهمية استمرار التواصل مع الصين والتعاون معها في القضايا الدولية والمجالات ذات الاهتمام المشترك.وشددت مجموعة السبع مجددا على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان لتحقيق السلامة والازدهار للمجتمع الدولي، داعية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع القائم بين الصين وتايوان.ومن المتوقع أن يتم في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي يستمر انعقاده حتى الغد الثلاثاء، مناقشة عدد من القضايا، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، والتعاون مع الدول الناشئة والنامية، والحد من الأسلحة النووية.