وفد كوري يزور تشيلي والأرجنتين لمناقشة التعاون في تطوير الموارد الطبيعية

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صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية ومؤسسة صناعة المناجم اليوم الاثنين بأن وفدا كوريا يتكون من مسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص سيقوم بزيارة لكل من تشيلي والأرجنتين خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري، ضمن الجهود الرامية لى تعزيز التعاون مع البلدين في تطوير الموارد الطبيعية، وسلاسل توريد المعادن الأساسية.وأكدت وزارة الصناعة أن إرسال الوفد الكوري إلى هاتين الدولتين يأتي لتعزيز التعاون مع الدول الغنية بالموارد، وتفعيل تطوير الموارد الطبيعية في الخارج، في الوقت الذي يتوسع فيه تأميم الموارد في دول أمريكا الوسطى والجنوبية.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تحتاج إلى تقليل اعتمادها على دول محددة في الحصول على المعادن الأساسية، لكي تتمكن من مواجهة قانون تخفيض التضخم الأمريكي، وقانون المواد الخام الأساسي للاتحاد الأوربي.وفي أثناء إقامته في تشيلي التي تعتبر الأولى عالميا من حيث احتياطي الليثيوم، سيجتمع الوفد الكوري مع وزير المعادن وعدد من مسؤولي مؤسسة المعادن، ويطلب منهما دعم مشاركة الشركات الكورية في مشروعات تطوير المعادن الأساسية في تشيلي.وسوف يعقد الوفد الكوري ندوة أعمال خاصة بالمعادن الأساسية يوم الأربعاء القادم بالتعاون مع مؤسسة المعادن التشيلية.وخلال إقامة الوفد الكوري في الأرجنتين، وهي الثالثة في العالم من حيث احتياطي الليثيوم، سيلتقى مع المسؤولين في حكومة ولاية "سالتا" وشركة الطاقة والمعادن الوطنية، ليطلب منهم دعم مشروع لتطوير مادة الليثيوم تخطط شركة كورية لتنفيذه في تلك الولاية الأرجنتينية.