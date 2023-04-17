كوريا تدعو إلى إطلاق علمي وآمن لمياه محطة فوكوشيما اليابانية

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أكدت الحكومة الكورية على أن تصريف اليابان المخطط للمياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة إلى البحر، يجب أن يكون آمنا علميا وموضوعيا وفقا للمعايير الدولية.وتم الإعلان عن هذا الموقف في بيان مشترك أصدره مكتب تنسيق السياسات الحكومية نيابة عن جميع الوزارات والهيئات الحكومية، أمس الأحد، داعيا إلى الشفافية في جميع مراحل تلك العملية وصولا إلى تبادل المعلومات.وجاء البيان بالتزامن مع اختتام الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الصناعية السبع في اليابان أمس، والذي تبنى خلاله وزراء المناخ والطاقة والبيئة من الدول السبع بيانا مشتركا يرحب بالجهود الشفافة التي تبذلها اليابان في "عملية تنظيف تلك الكارثة النووية".وفيما يتعلق ببيان مجموعة السبع، أشارت حكومة كوريا الجنوبية إلى أنه منفصل عن التقييم النهائي الذي لم يصدره بعد فريق عمل المراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلامة خطة إطلاق المياه من محطة فوكوشيما اليابانية، وأعربت سيول عن تفهمها لذلك.وقد أكدت دول مجموعة السبع على أهمية عملية التحقق المستقلة بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تنفيذ خطة تصريف المياه من المحطة اليابانية بما يتماشى مع المعايير الدولية.