زورق دورية كوري شمالي يعبر الحدود البحرية نحو الجنوب

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن زورق دورية كوري شمالي قد عبر الحدود البحرية بين الكوريتين أول من أمس قبل أن تدفعه القوات البحرية الكورية الجنوبية بعيدا بإصدار طلقات تحذيرية.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة في سيول أمس الأحد، حدث ذلك التعدي على خط الحدود الشمالي بالقرب من جزيرة "بينغ نيونغ" قبالة الساحل الغربي، في حوالي الساعة 11 صباحا يوم السبت، مباشرة بعد عبور قارب صيد صيني لخط الحدود الشمالي. وقد حاول زورق دورية تابع للبحرية الكورية الجنوبية من طراز "تشام سوري" إرسال تحذير حوالي عشر مرات حسب التعليمات، لكن السفينة الكورية الشمالية لم تستجب، ثم عادت إلى ما فوق خط الحد الشمالي فقط بعد أن أطلقت السفينة الكورية الجنوبية عشر طلقات تحذيرية من مدفع رشاش عيار 40 ملليمترا.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن القارب الكوري الشمالي ظل جنوب خط الحد الشمالي لمدة عشر دقائق تقريبا في أثناء تحركه أسفل الخط بمسافة كيلومترين، بافتراض أن ذلك التعدي قد حدث عندما طاردت السفينة الكورية الشمالية قارب الصيد الصيني.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها سفينة كورية شمالية خط الحد الشمالي منذ مارس من العام الماضي، عندما أطلقت كوريا الجنوبية أيضا طلقات تحذيرية. وبعد الانسحاب بالأمس، حدث تصادم بين سفينة البحرية الكورية الجنوبية وقارب الصيد الصيني مما أدى إلى إصابة ثلاثة كوريين جنوبيين في هذه العملية.