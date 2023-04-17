مباحثات استشارية أمنية بين كوريا واليابان للمرة الأولى منذ 5 سنوات

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يُعقد اليوم الاثنين في سيول اجتماع على مستوى مدير عام من وزارتي الخارجية والدفاع في كل من كوريا الجنوبية واليابان، وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات.ويشارك في الاجتماع من الجانب الكوري "صو مين جونغ" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الكورية، و"أو كيونغ صوك" نائب مدير إدارة السياسات الدولية في وزارة الدفاع، بينما يشارك من الجانب الياباني "تايكيرو فوناكوشي" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية، و"آتسوشي آندو" نائب مدير إدارة السياسات في وزارة الدفاع.ولم تعقد تلك المشاورات الأمنية الثنائية منذ النسخة العاشرة في طوكيو في مارس 2018، حيث وصلت العلاقات بين البلدين الجارين إلى أقل مستوياتها منذ سنوات بسبب القضايا التاريخية والإقليمية.ويجيء استئناف تتلك الاجتماعات ضمن إجراءات المتابعة للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة بين الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، الشهر الماضي، والتي استهدفت إعادة تشغيل الهيئات الاستشارية المختلفة بين البلدين بسرعة.وخلال اجتماع اليوم، من المتوقع أن يناقش الجانبان قضايا البيئة الأمنية في منطقة شمال شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية، كما سيتبادلان الآراء حول سياسات الدفاع والأمن والتعاون المحتمل بينهما، بما في ذلك سبل مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من قبل كوريا الشمالية.