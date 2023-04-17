بدء الإعفاء الكامل من رسوم نفق نام سان اعتبارا من اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

سيتم إعفاء السيارات من رسوم نفق "نام سان" في وسط سيول بالكامل لمدة شهر، بدءا من اليوم الاثنين.وقد قررت مدينة سيول إلغاء رسوم المرور خلال النهار في نفق "نام سان" الأول والثالث لحركة السيارات المتجهة جنوبا والشمال، بعد الإعفاء الجزئي من الرسوم المطبقة على المركبات المتجهة جنوبا منذ منتصف الشهر الماضي.ويعد هذا الإعفاء جزءا من خطة المدينة لإعادة تعديل سياسة الألفيْ وون، التي ظلت دون تغيير منذ تطبيقها، وسط ملاحظات بأنها بالكاد تثني السائقين عن استخدام الأنفاق.وقد تم تطبيق نظام رسوم المرور خلال أيام الأسبوع منذ عام 1996 لتخفيف الازدحام المروري الشديد في الأنفاق وما حولها بدءا من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وكانت تُطبق على سيارات الركاب التي تقل أقل من ثلاثة أشخاص.وتخطط إدارة المدينة لرصد التغيير في حجم المرور نتيجة للإعفاء ووضع سياسة رسوم مرورية جديدة. وسوف يتم استئناف تحصيل الرسوم اعتبارا من يوم 17 مايو.