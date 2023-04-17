النيابة تستجوب المشتبه بهم في قضية الأموال السياسية للحزب المعارض

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بدأت النيابة العامة في كوريا تحقيقات مع المشتبه بهم الرئيسيين في الادعاءات القائلة إن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بمن في ذلك نواب برلمانيون حاليون، قد تلقوا أموالا سياسية غير مشروعة ومنحوها لأعضاء الحزب الآخرين قبل انتخابات قيادة الحزب في عام 2021.وفي هذا السياق، استدعى مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية أمس الأحد "كانغ ريه غو" رئيس معهد المدققين الداخليين في كوريا، و"كانغ هوا بيونغ" العضو السابق في المجلس المحلي لمدينة "ديجون"، ضمن المشتبه بهم، وأجرى معهما تحقيقات حول مصدر تلك الأموال المزعومة وكيف تم تلقيها وتسليمها.وجاءت هذه التحقيقات بعد أربعة أيام من قيام النيابة العامة بمداهمة مساكن ومكاتب تسعة أشخاص، من بينهم نواب حاليون في الحزب الديمقراطي المعارض.وتشتبه النيابة في أنه تم توزيع مبلغ 94 مليون وون من الأموال غير المشروعة داخل الحزب للمساعدة في انتخاب بعض أعضاء الحزب، بمساعدة "كانغ ريه غو".وفي المقابل، نفى نواب الحزب الديمقراطي هذه الاتهامات، ووصفوا التحقيقات بأنها ذات دوافع سياسية.