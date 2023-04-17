كوريا ترسل وفدا تجاريا إلى المجر وبولندا وسلوفاكيا

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أرسلت حكومة كوريا الجنوبية وفدا تجاريا إلى المجر وبولندا وسلوفاكيا لمناقشة توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع تلك الدول.وصرحت وزارة التجارة اليوم الاثنين بأنه خلال تلك الجولة التي تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الجمعة، سيوقع الوفد الذي يقوده النائب الأول لوزير التجارة "جانغ يونغ جين"، إطارا لتعزيز التجارة والاستثمار مع المجر. وسوف تكون مذكرة التفاهم غير الملزمة هي الأولى لكوريا مع دولة أوربية، ومماثلة لتلك الموقعة مع كل من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومينيكان، وتستهدف المساعدة في توسيع موطئ قدم للشركات الكورية الجنوبية هناك، وخلق زخم للتعاون في التجارة والصناعة والطاقة.وفي بولندا، سيناقش الوفد الكوري سبل توسيع التعاون في صناعات البطاريات والدفاع والبنية التحتية، إلى جانب القضايا التجارية المعلقة بما في ذلك تدابير الاتحاد الأوربي الوقائية ضد منتجات الصلب الكورية.وسوف تركز زيارة الوفد الكوري إلى سلوفاكيا على التعاون في مجال السيارات، ومحطات الطاقة النووية والهيدروجينية، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات الحماية الخاصة بالاتحاد الأوربي.