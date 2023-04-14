حصة كوريا من الصادرات العالمية تسجل أقل مستوياتها منذ عام 2008

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سجلت حصة كوريا الجنوبية من إجمالي حجم الصادرات العالمية في العام الماضي أقل مستوياتها منذ عام 2008.وطبقا لتقارير صادرة عن منظمة التجارة العالمية والرابطة الكورية للتجارة الدولية أمس الأحد، بلغ إجمالي قيمة الصادرات العالمية في العام الماضي 24.9 تريليون دولار، واستحوذت كوريا على نسبة 2.74% بصادرات بلغت قيمتها 683.5 مليار دولار.وأشارت التقارير إلى أن حصة كوريا من الصادرات العالمية ظلت عند مستوى 2% منذ جائحة كورونا، وشهدت تراجعا للعام الثاني على التوالي، بعد أن انخفضت إلى 2.88% في عام 2021.وأرجعت التقارير السبب الرئيسي في انخفاض حصة كوريا من الصادرات العالمية إلى انخفاض صادراتها من أشباه الموصلات التي تعد أهم منتجات التصدير الكورية.وسجلت حصة أشباه الموصلات من إجمالي قيمة الصادرات الكورية 20.9% في عام 2018، لكنها انخفضت لتقل عن 20% للعام الرابع على التوالي، واستمر انخفاضها لتبلغ 13.6% في الربع الأول من هذا العام.كما يرجع السبب في ذلك إلى زيادة قيمة العجز التجاري االكوري لـ13 شهرا متتالية، لتصل حصة العجز التجاري من إجمالي حجم التجارة الكورية إلى 3.4% في العام الماضي.