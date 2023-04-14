كوريا تسجل 4946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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رغم استقرار وضع كورونا في كوريا الجنوبية، شهد عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس زيادة مقارنة بالأسبوع الماضي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4 آلاف و946 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 30 مليونا و994 ألفا و88 شخصا.وزاد عدد الإصابات الجديدة بمقدار 941 إصابة مقارنة بالأسبوع الماضي، وبمقدار 597 إصابة مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين.وبهذا بلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة 10 آلاف و918 حالة خلال الأسبوع الماضي.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 16 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 130 شخصا، كما زاد عدد الوفيات بمقدار 4 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 34 ألفا و376 حالة وفاة حتى الآن.