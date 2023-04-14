سيول وواشنطن وطوكيو تجري تدريبات لردع تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية

Photo : YONHAP News

تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات للدفاع الصاروخي الباليستي بهدف ردع ومواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وقال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الكورية في تصريح أدلى به للكي بي إس اليوم الاثنين إن القوات البحرية الكورية والأمريكية وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية تجري تدريبات مشتركة على الدفاع الصاروخي الباليستي في البحر الشرقي.وجاءت هذه التدريبات بعد أن قامت كوريا الشمالية يوم الثالث عشر من أبريل الجاري بإطلاق نوع جديد من صواريخها الباليستية العابرة للقارات من طراز "هوا صُنغ 18" التي تعمل بالوقود الصلب، حيث تتركز التدريبات على اكتشاف وتعقب مثل تلك الصواريخ بافتراض شن كوريا الشمالية استفزازات بصواريخ باليستية.وتشارك في التدريبات 3 مدمرات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها سيول وواشنطن وطوكيو تدريبات مشتركة منذ أن أجرت تدريبات مشتركة ضد الغواصات يومي الثالث والرابع من أبريل.وعلى صعيد آخر، عقدت الدول الثلاث اجتماعا أمنيا في واشنطن يوم الجمعة الماضي، وذلك لأول مرة منذ 3 أعوام، اتفقت فيه على تنظيم تدريبات للدفاع الصاروخي وتدريبات ضد الغواصات.