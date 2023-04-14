كوريا الأولى عالميا في كثافة الروبوتات

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سجل مؤشر كثافة الروبوتات لكوريا الجنوبية، الذي يشير إلى عدد الروبوتات نسبة إلى عدد العمال، أعلى مستوى في العالم.ويهدف الاعتماد على الروبوتات لتحل محل القوى العاملة البشرية إلى حل مشكلة نقص القوى العاملة وزيادة الإنتاجية في الصناعات المختلفة، خاصة الصناعات التحويلية، كما يهدف إلى زيادة كفاءة العمل بما يصل إلى 5 مرات بالمقارنة مع السابق من خلال الجمع بين الروبوتات والعمال في نفس المكان دون استخدام شبكة أمان بفضل الروبوتات المجهزة بوظائف مضادة للتصادم.وقال مسؤول في شركة "سام سونغ" للهندسة الثقيلة إن المشاكل التي تواجهها الشركة من حيث جودة المنتجات وسلامة العمال بسبب زيادة عدد العمال الأجانب عديمي الخبرة، يمكن حلها عن طريق الاعتماد على الروبوتات.وقد قامت شركة "سباي فوكس" المتخصصة في إنتاج علب قطع الغيار الكهربائية بأتمتة 75% من عملية الإنتاج من خلال الاعتماد على الروبوتات، مما أدى إلى تخفيض عدد العمال وزيادة كفاءة الإنتاج.ويبلغ عدد الروبوتات العاملة في الصناعات التحويلية على مستوى العالم 3.5 مليون وحدة.وتبلغ كثافة الروبوتات، وهي عدد وحدات الروبوت لكل 10 آلاف عامل، ألف وحدة في كوريا الجنوبية، لتسجل بذلك 7 أضعاف متوسط الكثافة العالمية.وبهذا احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى عالميا للعام الثاني على التوالي، متغلبة على الصين وسنغافوره.