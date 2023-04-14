معدلات تأييد الرئيس الكوري تسجل أقل مستوياتها منذ 5 أشهر

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سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من العاشر وحتى الرابع عشر من شهر أبريل الجاري على 2506 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 33.6%، بانخفاض قدره 2.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبهذا تكون معدلات تأييد الرئيس "يون" قد سجلت أقل مستوياتها منذ 5 أشهر، بعد أن تم تسجيل 32.9% في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من العام الماضي.وبلغت معدلات المعارضة 63.4%، بزيادة نسبتها 2.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم انخفضت بنسبة 3.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق، لتصل إلى 33.9%، فيما ارتفعت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنسبة 2.9% لتصل إلى 48.8%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.