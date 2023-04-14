صادرات كوريا من السيارات تسجل أعلى مستوى في مارس

Photo : YONHAP News

سجلت صادرات كوريا من السيارات أعلى مستوياتها على الإطلاق.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات السيارات الكورية في شهر مارس الماضي 6 مليارات و518 مليون دولار، بزيادة نسبتها 64.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ عدد السيارات التي تم تصديرها في شهر مارس 262 ألفا و341 وحدة، بزيادة نسبتها 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ شهر ديسمبر من عام 2016.وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات التي صدرتها شركة "هيون ديه" في شهر مارس بلغ 99 ألفا و139 وحدة بزيادة نسبتها 31.6%، وشركة كيا 105 آلاف و748 وحدة، بزيادة 9.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن عدد وقيمة السيارات الكورية الصديقة للبيئة المصدرة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، سجلت رقما قياسيا جديدا، حيث بلغت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة 2.27 مليار دولار في مارس، بزيادة نسبتها 94.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى من ملياري دولار للشهر الثاني على التوالي.أما عدد السيارات الصديقة للبيئة المصدرة فبلغ 71 ألفا و781 وحدة في مارس، بزيادة 79.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.