رئيس وزراء إسواتيني يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية بدءا من يوم الأربعاء

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قال مكتب رئيس الوزراء الكوري اليوم الاثنين إن "كليباس سيبو دلاميني" رئيس وزراء إسواتيني المعروفة سابقا باسم سوازيلاند سيقوم بزيارة لكوريا الجنوبية خلال الفترة من يوم التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري.وفي أثناء إقامته في كوريا، سيجري "دلاميني" لقاءات مع كبار مسؤولي الشركات الكورية، وسيزور مدينة بوسان المرشحة لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030.وسيعقد رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" محادثات مع "دلاميني" يوم الجمعة القادم، ويقيم مأدبة غداء تكريما له.وكانت مملكة "سوازيلاند" قد غيرت اسمها ليكون مملكة "إسواتيني" ، بناء على أمر من الملك "مسواتي الثالث" في عام 2018.ولم تعلن بعد "إسواتيني" الدولة العضو في منظمة المعارض الدولية عن الدولة التي ستدعمها، لتكون الدولة التي ستستضيف معرض إكسبو الدولي لعام 2030.