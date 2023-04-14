الرئيس يون يأمر بالقضاء على توريث الوظائف

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أمر الرئيس الكوري "يون صوك يول" الحكومة بالقضاء على ممارسة بعض الشركات التي تمنح أبناء الموظفين الحاليين معاملة تفضيلية في عملية التوظيف.ووفقا للمتحدث الرئاسي "لي دو وان"، أصدر الرئيس "يون" ذلك الأمر أمس الاثنين خلال اجتماع مع كبار مساعديه في المكتب الرئاسي في "يونغ سان"، حيث قال إن توريث الوظائف يسلب فرص الأجيال القادمة.وأوضح مسؤول رئاسي أنه عندما دخل الرئيس "يون" مجال السياسة، وعد بالقضاء على الحقوق المكتسبة غير العادلة في المجتمع من أجل إعطاء الأمل للأجيال القادمة. وأضاف المسؤول أن إرادة الحكومة والرئيس هي القضاء على التوظيف الوراثي من قبل النقابات العمالية، من أجل إرساء سيادة القانون بين العمل والإدارة. وأعرب المسؤول عن أمله في تمرير برلماني سريع لمشروع قانون تقوده الحكومة بشأن التوظيف العادل.وجاءت تعليمات الرئيس "يون" في الوقت الذي كشفت فيه وزارة العمل عن أنها وجهت إنذارا إلى نقابة عمال المعادن التابعة للاتحاد الكوري للنقابات العمالية وكذلك إلى شركة كيا، للاحتفاظ بفقرة في اتفاقية إدارة العمل تمنح مزايا لأبناء المتقاعدين والموظفين لفترات طويلة في عملية التوظيف.