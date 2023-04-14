كوريا تسجل 3 إصابات إضافية بفيروس جدري القرود

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تم الإبلاغ عن ثلاث إصابات أخرى بفيروس جدري القرود في كوريا الجنوبية، ليصل إجمالي عدد الإصابات المتراكمة في البلاد إلى 13.وأكدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الحالات الثلاث أمس الاثنين، بعد ثلاثة أيام من الإبلاغ عن الحالة العاشرة.ووفقا للوكالة، ثبتت إصابة المريض الحادي عشر، وهو مواطن كوري جنوبي مقيم في سيول، بالفيروس يوم الجمعة، بينما ثبتت إصابة شخصين آخرين يقيمان في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" يوم السبت.وقد تم التأكد من أن المصاب الثالث عشر، الذي تم العثور عليه خلال البحث الوبائي للمريض الثاني عشر، كان على اتصال وثيق بالمريض الثاني عشر.وتعتبر الحالات الثلاث الأخيرة عمليات عدوى محلية، حيث لا يوجد لديهم سجلات سفر خارجية حديثة.وكانت السلطات الصحية الكورية قد رفعت في الأسبوع الماضي حالة التأهب لأزمة الأمراض المعدية لمرض جدري القرود إلى ثاني أقل مستوى وهو "تحذير" على المقياس المكون من أربع مستويات.