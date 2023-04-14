الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

وزير المالية الكوري يقول إن وضع الإيرادات الضريبية لهذا العام غير جيد

Write: 2023-04-18 10:03:40Update: 2023-04-18 10:42:19

وزير المالية الكوري يقول إن وضع الإيرادات الضريبية لهذا العام غير جيد

Photo : YONHAP News

قدم وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" نظرة قاتمة لعائدات الضرائب في البلاد خلال هذا العام.
وفي جلسة عامة للجنة البرلمانية للاستراتيجية والتمويل أمس الاثنين، قال "تشو" إن وضع الإيرادات الضريبية لن يكون مواتيا طوال هذا العام.
وأوضح الوزير "تشو" أنه على الرغم من أن الحكومة وضعت تقديرا متحفظا للإيرادات الضريبية لهذا العام، إلا أن سوق العقارات وسوق الأوراق المالية انكمشا بسرعة في نهاية العام الماضي وفي الربع الأول من هذا العام، مما أدى إلى انخفاضات أكبر مما كان متوقعا في عائدات الضرائب ذات الصلة.
وحذر الوزير من أن هذا العام سيكون أصعب عام خلال الثلاثين عاما الماضية، داعيا الجميع إلى العمل معا لتجاوز هذه الأزمة.
وعلى الرغم من التراجع الذي يلوح في الأفق في الدخل الضريبي لهذا العام، قال "تشو" إنه لا يفكر في التخطيط لميزانية تكميلية. وأضاف أن الحكومة بحاجة إلى المراقبة لفترة أطول قليلا لتحديد النطاق الدقيق لإيرادات الضرائب لهذا العام.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;