عدم تضمين هيون ديه وكيا في قائمة المركبات المؤهلة للحصول على دعم أمريكي

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لم يتم تضمين السيارات الكهربائية التي تنتجها شركتا "هيون ديه موتور" و"كيا موتورز" الكوريتان في القائمة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين، والتي شملت السيارات الجديدة المؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي بموجب قانون تخفيض التضخم الأمريكي.وبموجب القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في شهر أغسطس الماضي، يمكن للمستهلكين استرداد ما يصل إلى 7500 دولار عند شرائهم السيارات المؤهلة من خلال ائتمان ضريبي منفصل، وقد تأهلت لها 16 مركبة فقط في عام 2023.وللحصول على مبلغ 3750 دولارا من الدعم، يجب إنتاج أو تصنيع نصف مكونات البطارية في أمريكا الشمالية، كما يمكن الحصول على نفس الدعم إذا كانت المركبات الكهربائية تستخدم بطاريات بمعادن من أمريكا الشمالية أو من دولة لديها اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، أو قد تمت إعادة تدويرها في أمريكا الشمالية. وفي السابق، كان بإمكان صانعي السيارات التأهل للحصول على ائتمان ضريبي إذا تم تجميع سياراتهم الكهربائية في أمريكا الشمالية، ولكن هذا العام، أدت متطلبات مصادر البطاريات الجديدة إلى تخفيض عدد المركبات المؤهلة بشكل كبير. ونظرا لقيام الشركات الكورية لتصنيع السيارات بإنتاج السيارات داخل كوريا بشكل أساسي، فإنها لم تكن مؤهلة للحصول على الدعم.وقد سيطرت السيارات الأمريكية على القائمة، بما في ذلك موديلات من إنتاج "تسلا" و"شيفروليه" و"فورد".