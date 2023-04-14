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الدولية

وز ارة التجارة الأمريكية تعلن عن أكثر من 200 شركة مهتمة بتمويل قانون الرقائق

Write: 2023-04-18 11:03:00Update: 2023-04-18 11:30:02

وز ارة التجارة الأمريكية تعلن عن أكثر من 200 شركة مهتمة بتمويل قانون الرقائق

Photo : YONHAP News

قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الاثنين إن أكثر من 200 شركة أبدت رغبتها في التقدم بطلبات للحصول على تمويل بموجب قانون الرقائق الإلكترونية.
وأوضحت إدارة برنامج الرقائق التابعة للوزارة في بيان صحفي أنها تلقت أكثر من 200 بيان من المتقدمين المحتملين حتى يوم الجمعة، لكنها لم تكشف عن أسماء تلك الشركات. ويذكر أن الإدارة فتحت عملية التقديم في 28 فبراير الماضي، وقالت إنه يجب على المتقدمين تقديم البيانات قبل 21 يوما على الأقل من تقديم الطلبات الكاملة.
وأضاف البيان الصحفي أن أكثر من نصف البيانات تشير إلى الاهتمام بفرص التمويل الأولى التي تغطي مرافق التصنيع التجارية، بما في ذلك الرقائق المتطورة، فضلا عن مرافق التعبئة والتغليف الخلفية. وكانت مؤشرات البيانات الأخرى مرتبطة بفرص التمويل القادمة لموردي أشباه الموصلات ومرافق البحث والتطوير.
يذكر أن قانون الرقائق الأمريكي الجديد يخصص 52.7 مليار دولار للإنفاق على تعزيز الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة، منها 39 مليار دولار لتصنيع أشباه الموصلات، و13.2 مليار دولار في البحث والتطوير.

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