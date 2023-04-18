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الرياح القوية تتسبب في إلغاء 50 رحلة جوية في جيجو

Write: 2023-04-18 11:03:52

الرياح القوية تتسبب في إلغاء 50 رحلة جوية في جيجو

Photo : YONHAP News


أدت الرياح القوية إلى إلغاء حوالي 50 رحلة طيران داخلية وخارجية في جزيرة جيجو اليوم الثلاثاء، مع إصدار تحذيرات من هبوب الرياح في تلك المنطقة.
وقال تقرير صادر عن فرع هيئة الأرصاد الجوية الكورية في جزيرة جيجو إن أقصى سرعة رياح فورية في مطار جيجو الدولي قد ارتفعت إلى 24.4 كيلومتر في الثانية خلال فترة صباح اليوم، بينما من المتوقع أن تصل إلى ما بين 18 و25.6 كيلومتر في الثانية في وقت لاحق من اليوم.
وقد تسببت الرياح القوية في إلغاء 20 رحلة مغادرة و29 رحلة قادمة صباح اليوم الثلاثاء. وصرح مسؤول في مطار جيجو بأنه من المتوقع أن يتم إلغاء المزيد من الرحلات بسبب الرياح القوية، ونصح الركاب بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.







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