أمطار ورياح قوية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء

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تشهد كوريا الجنوبية أمطارا طوال اليوم الثلاثاء مصحوبة برياح قوية ورعد وبرق في بعض مناطق البلاد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع هطول أمطار بمعدلات تصل إلى 60 ملليمترا أو أكثر في مقاطعتي جنوب "تشونغ تشُنغ" وشمال "جولا"، بينما من المتوقع أن تستقبل أجزاء أخرى من البلاد ومنطقة العاصمة أمطارا بمعدلات تتراوح بين 5 إلى 40 ملليمترا.وأضاف التقرير أنه من المتوقع أيضا هبوب رياح بسرعة فورية تزيد عن 20 كيلومترا في الثانية في المناطق الساحلية الغربية من مقاطعات جنوب "تشونغ تشنغ" وشمال وجنوب "جولا" وكذلك جزيرة "جيجو"، مع حدوث رعد وبرق وبَرَد في أجزاء من البلاد في أثناء هطول الأمطار، التي ستهدأ في منطقة العاصمة في فترة بعد الظهر.