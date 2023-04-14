كوريا تدعو إلى وقف المواجهات العسكرية في السودان

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دعت الحكومة الكورية الجنوبية إلى الوقف الفوري للمواجهات العسكرية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.وأصدرت وزارة الخارجية الكورية بيانا أمس أعربت فيه عن القلق الشديد من سقوط العديد من القتلى نتيجة للمواجهات العسكرية بين الطرفين والتي ظلت مستمرة في السودان منذ يوم 15 من هذا الشهر.كما أكدت على أن الحكومة الكورية سوف تتعاون بشكل وثيق مع المجتمع الدولي من أجل إعادة الأطراف ذات الصلة إلى المسيرة السياسية الهادفة إلى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنيين.يشار إلى أن الجيش الذي يقوده الجنرال "عبد الفتاح البرهان"، وقوات الدعم السريع التي يقودها "محمد حمدان دقلو" ظلت تتصارع بشأن تضمين قوات الدعم السريع داخل الجيش الرسمي للدولة، ثم لجأت إلى استخدام القوة العسكرية في ذلك الصراع.ووفقا لتقارير إعلامية، اقترب عدد القتلى من المدنيين بسبب تلك المواجهات العسكرية من 100 ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا أكثر مع استمرار القتال.