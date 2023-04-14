كوريا الشمالية تؤكد على ضرورة الاستمرار في تطوير الأسلحة الاستراتيجية

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "لي بيونغ تشول" نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية التابعة لحزب العمال الحاكم قد وجه تحذيرا قويا إلى الاجتماع المفتوح الذي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن التعامل مع إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات.وادعى "لي" في بيان له نشرته الوكالة الكورية الشمالية أمس أن تطوير بلاده لأسلحة استراتيجية جديدة يعد ضمن خطة تعزيز الدفاع الشرعي عن النفس، من أجل حماية البلاد من التهديدات العسكرية الأمريكية والقلق الأمني المتوقع في المنطقة، وردع الحرب.كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تصف ممارسة بلاده لحق الدفاع عن النفس بأنها "استفزاز وتهديد"، ولذلك فإن كوريا الشمالية تدين ذلك بشدة باعتباره تدخلا واضحا في شؤونها الداخلية.ووصف المسؤول الكوري الشمالي المناورات الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية بأنها "ابتزاز التهديد النووي" وأصر على أنه من الطبيعي جدا أن تسعى بلاده جاهدة لتجهيز نفسها بوسائل أقوى للدفاع عن النفس ردا على مثل تلك التهديدات الخطيرة.وشدد على أنه بهذه الطريقة فقط سيمكن لكوريا الشمالية الحفاظ على ميزان القوى ووضع الأمن فى شبه الجزيرة الكورية تحت السيطرة.