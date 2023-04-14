كوريا تشارك في بيان للأمم المتحدة ينتقد اعتقال مراسل أمريكي في روسيا

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شاركت كوريا الجنوبية في إصدار بيان تنتقد فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتقال السلطات الروسية لمراسل تابع لصحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية.وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير أمس إن معظم الدول الأوربية شاركت في البيان الذي يعمل عليه مكتب التمثيل الأمريكي لدى الأمم المتحدة، كما شارك أيضا حلفاء الولايات المتحدة بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وإسرائيل.ويطالب البيان بإطلاق سراح المراسل الأمريكي "إيفان غيرسيكو فيتش" وغيره ممن اعتقلتهم الحكومة الروسية لأسباب سياسية فورا، كما يطالب بوقف ممارسة القمع الشديد على حرية التعبير بما في ذلك قمع الصحافة.وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" إن أنشطة الصحافة ليست جريمة.وكان مكتب الأمن الفيدرالي الروسي قد اعتقل المراسل الأمريكي في مدينة "ييكاتيرين برك" في وسط روسيا الشهر الماضي، وادعى إلى أنه جمع معلومات سرية عن أنشطة إحدى الشركات الصناعية العسكرية الروسية تنفيذا لتعليمات من قبل الولايات المتحدة.يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال مراسل أمريكي في روسيا منذ نهاية الحرب الباردة.وتعتقد الصحيفة الأمريكية أن السبب الرئيسي في اعتقاله يرجع إلى كتابته تقارير إخبارية مناوئة للغزو الروسي لأوكرانيا.