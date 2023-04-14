جي هوب عضو بي تي إس ينضم إلى الخدمة العسكرية اليوم

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انضم الفنان "جي هوب" عضو فرقة "بي تي إس" إلى الخدمة العسكرية اليوم ليصبح ثاني أعضاء الفرقة انضماما إلى الخدمة العسكرية.ووفقا لما أوضحته الدائرة الغنائية المحلية، انضم جي هوب إلى وحدة الجنود الجدد للتدريب التابعة لإحدى فرق القوات البرية في مقاطعة كانغ وان الواقعة في شرق البلاد. وجاء ذلك بعد مرور 4 أشهر على انضمام أكبر أعضاء الفرقة سنا "جين" إلى الخدمة العسكرية في شهر ديسمبر من العام الماضي.وكانت شركة "بيغ هيت ميوزيك" التي تنتمي إليها الفرقة قد أعلنت في الأول من هذا الشهر عبر مجتمع محبي أغاني الكي بوب "ويفرس" أن جي هوب سينضم إلى الخدمة العسكرية كجندي عادي في القوات البرية من أجل الوفاء بالخدمة العسكرية الإلزامية، موضحة أنه لن تقام أي مراسم رسمية ذات صلة في يوم انضمامه للخدمة.وطمأن جي هوب محبيه عبر ويفرس لايف يوم 14 من هذا الشهر قائلا إنه سيعود إليهم بكل سلامة، مطالبا بعدم القلق عليه، وقال إنه كان يشعر بالحيرة قبل أسبوع، لكنه الآن بخير، وأن الوقت يجري بسرعة وبالتالي سيعود إلى محبيه سريعا.