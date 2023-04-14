الحكومة الكورية تمدد تخفيض ضريبة الوقود 4 أشهر أخرى

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قررت الحكومة كوريا الجنوبية تمديد تخفيض ضريبة الوقود أربعة أشهر أخرى حتى نهاية شهر أغسطس القادم، في إجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء العامة وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية.وأعلنت وزارة المالية عن هذا القرار أمس الثلاثاء على الرغم من المخاوف من ضعف عائدات الضرائب.وبموجب الخطة، فإن التخفيض الحالي لضريبة الوقود بنسبة 25 بالمائة على البنزين و37 بالمائة على الديزل وغاز البترول المسال البوتان، سيظل ساري المفعول حتى شهر أغسطس القادم.وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه على الرغم من الظروف المالية الصعبة، فإن القرار يعطي أولوية قصوى لتخفيف الأعباء عن الجمهور وسط ارتفاع أسعار النفط في أعقاب إعلان مجموعة "أوبك بلس" عن تخفيض الإنتاج.وكانت أسعار البنزين المباع في محطات التزود بالوقود، والتي بلغ متوسطها ألفا و578 وون للتر الواحد في الربع الأول من هذا العام، قد ارتفعت لتصل إلى ألف و647 وون اعتبارا من يوم الجمعة.