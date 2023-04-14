لجنة الحد الأدنى للأجور تشهد تعطيلا لاجتماعها الأول

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انهار الاجتماع العام الأول للجنة الحد الأدنى للأجور، الذي استهدف مناقشة الحد الأدنى للأجور للعام القادم، حتى قبل أن يبدأ، أمس الثلاثاء، حيث لم يحضر الاجتماع تسعة من أعضاء اللجنة الذين يمثلون المصلحة العامة، بمن في ذلك رئيس اللجنة "بارك جون شيك".وكان من المقرر أن يُعقد الاجتماع في المركز الصحفي الكوري في الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، ولكن تم تنظيم مظاهرات واعتصامات بواسطة العمال في موقع عقد الاجتماع.وطالب "بارك" المتظاهرين في وقت سابق بمغادرة القاعة، وعندما رفض المتظاهرون هذا الطلب، قرر عدم حضور الاجتماع.وقال أحد أعضاء اللجنة الذي يمثل العمال إنه من المؤسف أن "بارك" لم يسمح حتى لممثلي العمال بالتعبير عن مواقفهم، متهما إياه بالتقصير في أداء الواجب.ويذكر أن لجنة الحد الأدنى للأجور تتألف من 27 مسؤولا، يمثل كل تسعة منهم أرباب العمل، والعمال، والمصلحة العامة.ودعا ممثلو العمال إلى استقالة "بارك"، واتهموه بأنه مؤيد للحكومة ومعارض للعمال ولا يمثل مصلحة عامة محايدة.