قائد القوات الأمريكية في كوريا يحذر من وصول صواريخ كوريا الشمالية إلى واشنطن

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حذر قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنرال "بول لاكاميرا" من أن نظام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد تمكن من تطوير صواريخ قادرة على الوصول إلى ما وراء سيول وطوكيو وواشنطن.وقدم القائد الأمريكي هذا التقييم أمس الثلاثاء في ملاحظاته الافتتاحية خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي.وقال "لاكاميرا" إن الأولوية القصوى للقوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية هي حماية الولايات المتحدة وحلفائها، محذرا من أن الحرب الكورية لم تنته بعد، لكنها مازالت في حالة هدنة. وسلط القائد العسكري الأمريكي الضوء على ضرورة تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والذي وصفه بأنه ردع بشكل فعال النظام الكوري الشمالي عن استئناف حروب عدوانية واسعة النطاق لما يقرب من 70 عاما. وأضاف أن هذا التحالف تم تشكيله من منطلق الضرورة العسكرية في البداية، لكنه تطور إلى ركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في منطقة شمال شرق آسيا.وقدم "لاكاميرا" تأكيدات بأن القوات المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة "جاهزة" إذا قررت بيونغ يانغ استئناف الأعمال العدائية ضد كوريا الجنوبية.