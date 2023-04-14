زعيم كوريا الشمالية يأمر مسؤوليه بالاستعداد لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس

Photo : YONHAP News

وجه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أوامر لمسؤوليه بإجراء استعدادات لإطلاق أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، كما هو مخطط.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن "كيم" أصدر هذه الأوامر أمس خلال تفتيش في الموقع على وكالة تطوير الفضاء. وخلال التفتيش، أمر "كيم" المسؤولين بتشكيل لجنة مخصصة للإعداد لإطلاق الأقمار الاصطناعية لضمان إطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري في البلاد، في الموعد المحدد. كما أمر بتطوير ونشر سلسلة من أقمار التجسس الاصطناعية لتعزيز قدرات الاستطلاع في البلاد.وشدد "كيم" على أن أقمار الاستطلاع الاصطناعية أولوية في مواجهة الظروف الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، منتقدا النشر الهائل للأصول الاستراتيجية من قبل الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.وكانت كوريا الشمالية قد قالت في شهر ديسمبر الماضي إنها أجرت اختبارا مهما في المرحلة النهائية لتطوير أول قمر للتجسس، موضحة أنه سيتم الانتهاء من الاستعدادات لإطلاق القمر الاصطناعي بحلول أبريل من هذا العام.