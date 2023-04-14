تضمين رواية كورية في القائمة المختصرة لجائزة بوكر الدولية لعام 2023

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تم ترشيح رواية "الحوت" للكاتب الكوري الجنوبي "تشون ميونغ كوان" إلى القائمة المختصرة لجائزة "بوكر" الدولية للأدب لعام 2023، والتي تعتبر واحدة من أعرق الجوائز الأدبية في العالم.وكشفت مؤسسة جوائز "بوكر" عن القائمة المختصرة لستة مرشحين على موقعها على الإنترنت أمس الثلاثاء، والتي تضمنت رواية "الحوت"، مع الإشادة أيضا بمترجمتها "كيم تشي يونغ".ووصفت لجنة التحكيم رواية "الحوت" بأنها تقدم "مغامرة ضخمة ذات أبعاد أسطورية"، حيث تلقي ضوءا جديدا على التغييرات التي مرت بها كوريا في انتقالها السريع من مجتمع ما قبل الحداثة إلى مجتمع ما بعد الحداثة".وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يتقدم فيها كاتب كوري جنوبي للمرحلة النهائية من الجائزة. وفي عام 2016، فازت رواية الكاتبة الكورية الجنوبية "هان كانغ" بعنوان "النباتي" بجائزة "مان بوكر" الدولية، التي سبقت جائزة "بوكر" الدولية، مع إدراج روايتها "الكتاب الأبيض" في القائمة القصيرة بعد ذلك بعامين. وفي العام الماضي، تم ترشيح رواية "الأرنب الملعون" للكاتبة "جونغ بو را".وسوف يتم الإعلان عن الفائز النهائي بالجائزة في حفل خاص سيُقام في العاصمة البريطانية لندن يوم 23 مايو.