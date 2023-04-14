الاتحاد الأوربي يتبنى آلية بشأن تداول الانبعاثات وضريبة الكربون على الواردات

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من المتوقع أن يتأثر المصدرون الكوريون الجنوبيون بإقرار حزمة تشريعية جديدة من قبل البرلمان الأوربي بشأن انبعاثات الكربون، تتضمن إدخال ضريبة حدودية على الكربون على الواردات.ووافق نواب البرلمان الأوربي أمس الثلاثاء على ما يسمى بـ"آلية تعديل حدود الكربون"، بأغلبية 487 صوتا مقابل 81، وامتناع 75 عضوا عن التصويت.وتهدف هذه الآلية إلى منع تسرب الكربون من خلال فرض ضريبة الكربون اعتبارا من عام 2026 على الواردات إلى الاتحاد الأوربي من المواد والمنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك منتجات الحديد والصلب، والأسمدة، والألومنيوم، والكهرباء، والهيدروجين، والإسمنت.وخلال الفترة الانتقالية من أكتوبر من هذا العام إلى ديسمبر من عام 2025، سيُطلب من مصدري هذه المنتجات فقط الإبلاغ عن انبعاثات الكربون الخاصة بهم، مع فرض ضريبة الكربون على مراحل في الفترة من عام 2026 وحتى عام 2034.