سام سونغ الأولى عالميا من حيث السيطرة على سوق الهواتف الذكية

Photo : YONHAP News

تصدرت شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات مبيعات سوق الهواتف الذكية العالمية في الربع الأول من هذا العام، متفوقة على شركة "آبل" الأمريكية التي كانت تحتل المركز الأول في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بفضل زيادة حجم مبيعات هواتف "غلاكسي إس 23" من إنتاج "سام سونغ".وطبقا لتقرير صادر عن شركة "كاناليس" لأبحاث السوق اليوم الأربعاء، بلغت حصة "سام سونغ" من إجمالي حجم سوق الهواتف الذكية العالمية 22%، متفوقة على شركة "آبل" الأمريكية بفارق 1%.وكانت حصة "سام سونغ" قد بلغت 20% في الربع الأخير من العام الماضي، فيما بلغت حصة نظيرتها الأمريكية "آبل" 25%.وأشار التقرير إلى أن شركة "سام سونغ" هي الوحيدة التي استطاعت تحقيق زيادة في حجم مبيعاتها خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأسبق.واحتلت شركة "شاومي" الصينية المركز الثالث بحصة بلغت 11%، وتلتها شركتا "أوبو" و"بيبو" الصينيتان بحصة بلغت 10% و8% على التوالي.وقد انخفض حجم سوق الهواتف الذكية العالمية بنسبة 12% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا للربع الخامس على التوالي.